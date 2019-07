Un nouveau record pour l’ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3000 PTS

Objectif de cours : 3045 PTS





Sur le front des résultats d’entreprises, Citigroup lance les hostilités en dévoilant un bénéfice net par action de 1,83 USD, légèrement au-dessus des attentes du marché.



En termes de statistiques économiques, les opérateurs viennent de prendre connaissance de l’indice manufacturier Empire State, meilleur qu’attendu à 4,3 (versus un consensus de 1,6).



Graphiquement, en unités de temps journalières, l’indice élargi américain s’apprête à débuter cette semaine sur des nouveaux records, à proximité de 3018 points selon les données de préouverture. Inutile de rappeler que le trend demeure naturellement haussier, avec un premier objectif technique situé à 3045 points. Seul un recul des prix sous 3000 points ouvrirait la voie à une phase de latéralisation, sans pour autant constituer une sérieuse alerte baissière.

