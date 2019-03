Une ouverture dynamique Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2765 PTS

Objectif de cours : 2815 PTS





Les investisseurs pourront trouver d'autres sources pour justifier leurs stratégies offensives avec les statistiques macroéconomiques. Ces derniers ont pris connaissance des dépenses des ménages (-0.5% contre -0.2% attendu), ainsi que de leurs revenus (+1.0%, consensus +0.5%). L’indice ISM manufacturier et l’indice de confiance du Michigan seront publiés à 16h.



Si l'ultime séance de février s'est soldée par un repli de 0.28% à 2784 points, la session de ce jour devrait démarrer de manière dynamique pour rejoindre à nouveau des 2800 points. Les bonnes nouvelles en provenance de la Chine et de sa production alimentent la force du mouvement actuel.

