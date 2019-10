Vers une troisième séance consécutive de baisse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 03/10/2019 | 14:01

Opinion : Négative sous les 2924 PTS

Objectif de cours : 2878 PTS

Les craintes concernant le ralentissement de l'économie américaine ont une nouvelle fois peser sur Wall-Street hier, les opérateurs ayant réagi brusquement à la nouvelle contraction de l'activité manufacturière en début de semaine (ISM à 47.8) pour le second mois d'affilée. Les chiffres concernant l'enquête ADP ont également déçu, faisant état de seulement 135K créations d'emplois contre 140K attendu. Le chiffre du mois dernier a par ailleurs été revu à la baisse, de 195K à 157K.

La sanction a été immédiate, à l'image du S&P500 qui a terminé en forte baisse de 1.79% à 2887 points (-1.23% la veille).

Ce dernier est encore attendu en repli de 0.3% dans les premiers échanges, avant quelques statistiques d'importance.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 215K) seront publiées à 14h30 puis l'indice Final PMI services à 15h45 (consensus 50.9). Le marché prétera une attention toute particulière à l'ISM services à 16h, anticipé à 55.1 et aux commandes industrielles qui devraient reculer de 0.5%.

Le point d'orgue de la semaine sera le rapport mensuel sur l'emploi américain demain. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.7%, 140K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Graphiquement, le S&P500 conserve une dynamique négative sous les 2924 points, borne basse d'un gap ouvert hier. En l'absence de réaction positive dans la zone des 2878 points, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 2861/2847 points, voire 2822 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.