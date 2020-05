Vers une troisième séance consécutive de baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2869 PTS

Objectif de cours : 2760 PTS

Après deux séances consécutives de fortes baisses, l'indice S&P500 devrait débuter la semaine en repli de 0.9%, dans le sillage des places asiatiques et européennes.

L'aversion au risque a brusquement resurgi en fin de semaine, avec les craintes de retour des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, D. Trump menaçant l'Empire du Milieu de nouvelles taxes douanières, persuadé que le virus provient d'un laboratoire de la ville de Wuhan. En l'absence des places européennes, l'indice S&P500 avait terminé en repli de 2.81% à 2830 points vendredi dernier, pénalisé par des mauvaises statistiques et des résultats d'entreprises sanctionnés. Sur le plan macroéconomique, les commandes industrielles devraient ressortir en baisse de 9.2% à 16h.



En données horaires, l'indice américain amorce un mouvement de consolidation. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, les premiers objectifs baissiers seront fixés à 2775/2760 points puis 2732 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

