Wall Street conserve son avance

Opinion : Positive au dessus de 2766 PTS

Objectif de cours : 2814 PTS





En attendant, ces derniers prendront connaissance à 14h30 du PIB américain du 4ème trimestre et des inscriptions au chômage, puis à 15h45, de l’indice PMI de Chicago.

La préouverture ne donne pas plus d'indication directionnelle.



Techniquement, en données horaires, la fermeté s'impose dans le parcours de l'indice élargi. Les moyennes mobiles ne donnent aucun signe de faiblesse à ce stade du développement graphique. Il faudrait un passage sous les 2766 points pour émettre quelques doutes sur le courant acheteur avec comme cible baissière les 2722 points. Le marché américain s'est montré hésitant (-0.05%), à l'issue d'une séance animée et marquée par les auditions du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès. Cette pause s'inscrit dans un mouvement de fond largement haussier depuis Noël (+20%). Le S&P500 reste bloqué sur ses points hauts alors que les investisseurs attendent les résultats des négociations sur le commerce.

