Wall Street marque une pause

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3066 PTS/ 3100 PTS

Evoluant sur des niveaux record, les indices américains devraient marquer une pause, à l’instar des bourses européennes à la mi-séance. Sans surprise, le lancinant feuilleton commercial sino-américain soulève son lot d’incertitude et pourrait inciter les opérateurs à prendre des bénéfices. Plus concrètement, c’est l’absence d’avancées majeures qui suscite des interrogations. Du côté des statistiques économiques, les investisseurs viennent de prendre connaissance des inscriptions au chômage, plus élevées qu’attendu à 225K, et des prix à la production en croissance de 0.4%. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse entre 0,15% et 0,35% Techniquement, il est difficile de ne pas souligner la neutralité de la configuration horaire compte tenu de l’oscillation horizontale des cours sur les cinq dernières séances. Dans ce cadre, on continuera de suivre la sortie des 3066/3100 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

