Chahine Capital juge que l'indice S&P 500 est surévalué

Le S&P 500 est surévalué de 7 % selon le modèle de Chahine Capital. Son évaluation de l’indice de référence aux Etats-Unis est passée de 2865 points à 2834 points en valeur instantanée. Les raisons de cette évolution sont les taux à 30 ans qui sont passés de 2,13 % à 2,26 % et des bénéfices de sociétés qui poursuivent leur effritement confirmé par les parutions du troisième trimestre.Il signale que les profits par action des sociétés seront au mieux stables pour 2019 malgré l'impact des forts achats de titres effectués sur la dernière moitié de 2018 qui gonflent de 3 % les bénéfices par action. Dans la foulée des parutions du troisième trimestre, les sociétés ont fortement réduit leurs prévisions pour le quatrième, de 4.2 % en moyenne sur la moitié de la capitalisation qui a déjà publié ses résultats.Sur l'ensemble de l'année 2020, les analystes prévoient une hausse de 9,8 %. Chahine Capital juge que cette prévision est clairement illusoire vu le rythme de révisions actuelles et surtout la poursuite du ralentissement de l'économie mondiale attendu en 2020. Il prévoit dans son modèle de prime de risque une hausse limitée à 8 %, ce qui peut, selon lui, paraitre encore généreux.Du fait de la stagnation des profits et de la hausse du marché, les PER se sont fortement tendus à 18,7 pour 2019 et 17,1 pour 2020.En conséquence, la société de gestion préconise toujours une sous-pondération des actions par rapport à son benchmark.