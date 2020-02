Coronavirus : les investisseurs US jouent l'eau de Javel, la nourriture et les mouchoirs

L'explosion des cas de coronavirus en Italie et au Moyen-Orient entraîne de l'engouement pour des entreprises jusque-là plutôt délaissées par les investisseurs. Clorox, un fournisseur d'eau de Javel et d'autres produits de nettoyage, en a largement profité sur le S&P 500 hier. Parmi les autres surperformances dans le secteur des produits de base, Kimberly-Clark (connu pour ses mouchoirs) ou Hormel Foods et Campbell Soup ont tiré leur épingle du jeu. La soupe déshydratée est excellente lorsqu'on est enfermé chez soi. "Ces produits vont être plus utilisés que d'autres étant donnée la propagation du virus. C'est une réaction instinctive", souligne Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management, interrogé par Reuters, tout en précisant qu'il était trop tôt pour dire si les consommateurs finiront par accumuler des stocks.

La soupe est plus forte que la peur (Source Refinitiv)

Clorox a gagné hier 1,7% dans des volumes 1,6 fois supérieurs à la moyenne récente. Le groupe est d'autant plus plébiscité qu'il est exposé à 85% aux Etats-Unis : un gage de sécurité pour les investisseurs dans ces vagues de "flight to quality". Kimberly-Clark, Campbell Soup et Hormel ont perdu moins de 1% hier, contre plus de 3% au S&P500.