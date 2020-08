Devises : $ faible, Livre peu affectée par plongeon du PIB UK

12/08/2020 | 20:03

Le Dollar ne profite toujours pas de la remontée du rendement des 'treasuries' vers 0,69% ni de l'optimise de Wall Street avec un S&P500 (+1,4% à 3.382) capable d'égaler ou de battre son record absolu de clôture du 19 février à 3.386 d'ici 22H.



Le billet vert recule face à l'Euro, de -0,45% vers 1,1790 (1,1815 au plus bas du jour), face au franc suisse (de -0,6%) et contre le Dollar Canadien (-0,4% à 1,325).

Le $ ne progresse que face au Yen qui lâche -0,3% à 106,8E (et -0,75% face à l'Euro, à 125,9/126,00).



Les prix US à la consommation pour le mois de juillet sont ressortis conformes aux anticipations: hausse de +0,6% contre un consensus de +0,3%, hors variables volatiles ('core index'), les prix progressent également de +0,6% au lieu de +0,2% attendu, soit de +1,6% en rythme annuel.



La Livre sterling s'effrite à peine, de 0,1% face au Dollar (vers 1,3040) et de -0,5% face à l'Euro alors que PIB du Royaume Uni a plongé de 20,4% en volume en rythme séquentiel, après une contraction de 2,2% sur les trois premiers mois de l'année, selon la première estimation publiée ce matin par l'office national de statistiques.



La production industrielle britannique a également dévissé de 16,9% au deuxième trimestre 2020 par rapport au premier, avec une contraction de 20,2% de la production manufacturière proprement-dite, selon l'office national de statistiques.





