Devises : le Dollar passe le cap des 1,100/E, objectif 1,088?

06/02/2020 | 19:42

Le Dollar est clairement en train de franchir un cap face à l'Euro: le billet vert gagne 0,25% face à l'Euro qui enfonce symétriquement le plancher des 1,1000 testé les 13 et 27 novembre 2019 puis ce 28 janvier 2020 (en direction des 1,0800, puis des 1,088 (plancher de fin septembre 2019 puis de 1,0730, base du 'gap' du 17 avril 2017.



Est-ce que le Dollar joue un rôle de refuge ? Il progresse également face au yen de +0,2% vers 110 et de +0,25% face au Franc suisse (autre actif refuge) qui recule vers 0,9755/$.



Ou alors, le Dollar est soutenu par la hausse de Wall Street (il faut y investir en $ et donc se procurer cette devise), alors que le Nasdaq re-teste et dépasse pour 1Pt d'indice son zénith des 9.575Pts et s'achemine vers un 3ème record consécutif de séance et de clôture.

Le S&P500 culmine à 3.351,5 (2ème record d'affilée) et le Dow Jones est au plus haut à 29.406,4Pts.



A la veille de la publication du 'NFP' (rapport mensuel sur l'emploi), le chiffre des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage avait tout pour doper le billet vert: le Département américain du Travail a dévoilé une chute surprise de -15.000, à seulement 202.000 des nouveaux inscrits alors que le consensus tablait sur 215.000 (-2.000).







