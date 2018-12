Devises : le mandat de Jerome Powell n'est plus menacé

27/12/2018 | 11:58

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait sur son quant-à-soi alors que les tendances sont faibles en cette période de 'trêve des confiseurs'. Ce midi, l'euro se tassait de 0,19% à juste au-dessous de 1,14 dollar, barre symbolique autour de laquelle il évolue depuis le 20 décembre.



Le vif rebond des actions américaines hier, avec une hausse de de près de 5% pour l'indice large S&P 500, peut expliquer en partie la légère reprise du dollar ce midi. Ces derniers jours, la chute des Bourses a notamment été induite par les informations selon lesquelles Donald Trump a eu l'intention de 'débarquer' le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, alors que la banque centrale américaine continue de relever ses taux et de réduire son bilan. C'est-à-dire qu'elle poursuit sa politique de 'normalisation' et donc de 'durcissement' monétaire de nature à ralentir l'activité, ce qui a plusieurs fois suscité des réactions vives de la part de Donald Trump.



Jamais un président des Etats-Unis n'a destitué celui de la Fed, et un tel précédent aurait jeté un sérieux doute sur l'indépendance de la banque centrale par rapport au pouvoir exécutif. Mais ce projet ne semble plus d'actualité à la Maison Blanche, d'autant que sa faisabilité juridique semble des plus incertaines.



'L'état d'esprit du marché a également été rasséréné par des commentaires d'un conseiller de la Maison Blanche, Kevin Hassett, qui a assuré que le poste de Jerome Powell à la présidence de la banque centrale américaine n'était aucunement menacé', commentent ce matin Kiplink Finance.



L'euro est en revanche orienté en légère hausse contre le sterling, le franc suisse et le yen.



EG





