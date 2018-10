Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Duilio Ramallo, gérant du fonds Robeco BP US Premium Equities, est constructif sur les actions américaines, une récession n’étant pas prévue dans les 12 prochains mois. S’exprimant lors d’une présentation cette semaine, il a appuyé cette anticipation par le niveau actuel du Chicago Fed National Activity Index, qui est actuellement neutre. Or, cet indicateur signale une récession en tombant à -0,7. Il n’y a donc besoin, selon lui, de s’alarmer.Contrairement à une idée largement répandue en raison de la montée en puissance des FAANG, le gérant du fonds Robeco BP US Premium Equities a ensuite réfuté l'idée d'un risque significatif lié à une trop grande concentration du marché. Les 10 plus importantes sociétés de l'indice S&P 500 représentent un peu moins de 22% de la capitalisation totale, qui est le niveau moyen depuis le début des années 70.Duilio Ramallo s'attend à ce que des vents favorables soufflent bientôt pour les titres "Value", spécialités de son fonds. Il a mis en avant des recherches montrant que les facteurs macroéconomiques sont favorables aux investisseurs axés sur la " Value " lorsque les résultats des entreprises sont bons - ils devraient augmenter de 25% cette année et de 8% à 10% en 2019 - que la croissance du PIB dépasse 2 % et que les taux d'intérêt augmentent.Parmi les secteurs délaissés par les investisseurs, le gestionnaire d'actifs met en avant l'énergie et la finance, qui devraient afficher de solides performances grâce au rebond des cours du pétrole pour l'un et à la remontée des taux d'intérêt pour l'autre.