En bourse, la Doctrine Trump profite à l'Immobilier et aux Utilités

Les marchés actions évoluent toujours avec en toile de fond la plus longue période de croissance économique de l'histoire moderne. Cela n'a pas empêché plusieurs zones de turbulences, la dernière en date remontant à la fin de l'année 2018. Les indices naviguent désormais sous leurs pics historiques récents, dans un climat alourdi par les tensions persistantes sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis. Dans un tel contexte, quelles sont les secteurs les plus prolifiques depuis que Donald Trump a fait entrer en vigueur les premières taxes douanières, c'est-à-dire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium le 8 mars 2018 ?



La réponse est plutôt logique d'un point de vue théorique : les secteurs défensifs. Dans le tableau qui suit, First Trust a listé les performances sectorielles (dividendes inclus) des valeurs américaines du S&P500, du S&P MidCap 400 et du S&P SmallCap 600 (les trois indices représentent ensemble 90% de la capitalisation aux Etats-Unis). Dans l'indice phare, aucune discussion possible : les meilleures performances sont l'apanage de l'Immobilier (+33,44%) et des Utilités (+32,95%). Ces deux secteurs se distinguent aussi chez les moyennes et chez les petites capitalisations. Du défensif donc.





Le tableau conçu par First Trust, avec les performances des indices et des secteurs depuis le début des taxes douanières Le tableau conçu par First Trust, avec les performances des indices et des secteurs depuis le début des taxes douanières



Les Technologies de l'Information et la Consommation n'ont pas démérité non plus avec des hausses à deux chiffres. A la baisse, le S&P500 ne contient que quatre secteurs (Energie, Financières, Matériaux et Industrielles), avec une nette baisse pour l'Energie. En revanche, sept secteurs sur onze sont baissiers chez les MidCaps et six sur onze chez les SmallCaps. Les deux indices perdent d'ailleurs du terrain depuis le 8 mars 2018, à l'inverse du S&P500 qui garde une avance de 8,18% (première ligne du tableau).



Quelles sont les autres conclusions à tirer ?