Evli revient sur la tempête automnale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés actions ont subi une forte correction en octobre, commente Evli dans sa dernière revue mensuelle. Aux États-Unis, en effet, l'indice S&P 500 a reculé de 6,9%, ce qui représente la baisse la plus importante depuis septembre 2011. De plus, au cours des 25 dernières années, seulement 15 mois ont été aussi faibles ou plus faibles qu'actuellement. En Europe, l'indice Stoxx a également chuté de 5,6%. L'indice OMX Helsinki CAP GI a de son côté baissé de 8,5%, indique la société de gestion scandinave.Un mouvement aussi rapide et important sur le marché semble excessif, mais il a considérablement modifié la vision technique des marchés actions.Sur presque tous les marchés, les niveaux des indices ont chuté sous la moyenne mobile de 200 jours, ce qui constitue un indicateur essentiel pour évaluer les tendances.Ce rapide ralentissement a également alimenté un momentum sur les échanges, à savoir des ventes supplémentaires d'actions.Ainsi, l'incertitude croissante a renforcé la volatilité du marché de moins de 15% à plus de 20%.Toutefois, les primes de risque des obligations corporate ont augmenté plus modérément malgré la réaction intense des marchés actions. Les taux longs ont considérablement diminué et l'euro s'est affaibli.Cette tendance baissière a été déclenchée par la hausse des taux longs américains, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et les problèmes posés par le budget italien, rappelle Evli.Les taux ont également été poussés à la baisse par l'augmentation des craintes inflationnistes, le déchaînement de Trump à l'encontre de la politique des taux de la Réserve fédérale, le fléchissement du cours des actions des entreprises technologiques et les doutes grandissants quant à la poursuite de la forte croissance économique.Des craintes supplémentaires ont été déclenchées par les révélations sur l'assassinat d'un journaliste saoudien en Turquie et l'annonce par la Chancelière Angela Merkel de sa non-candidature à sa réélection après avoir été battue lors des élections législatives de Hesse.De plus, la poursuite de la croissance des bénéfices des entreprises, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis et le développement des relations commerciales affecteront le rendement des marchés durant le reste de l'année. Ainsi, le président Trump a à nouveau menacé de continuer à augmenter les droits de douane sur les produits chinois, note Evli.