Gaspal Gestion privilégie les actions européennes défensives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En Europe, les indicateurs avancés continuent de baisser tout en restant en zone d'expansion, observe Gaspal Gestion dans ses Perspectives 2019. L'Allemagne en particulier, qui avait tiré croissance depuis plusieurs années, montre des signes de faiblesses liées à la dégradation du secteur automobile, cette industrie étant confrontée à la montée du protectionnisme et à une transformation technologique. Ces incertitudes économiques ont fortement pesé depuis le mois d'octobre sur les marchés actions, réduisant les multiples de valorisation, indique la société de gestion.Les actions européennes du MSCI Europe ont ainsi vu leur ratio P/E (PER) revenir à un niveau de 12 fois les bénéfices attendus à 12 mois, soit un niveau inférieur à leur moyenne sur 30 ans (13 fois les bénéfices).Ces valorisations plus raisonnables permettent aux actions européennes de rester attractives pour les investisseurs dans une optique de long terme, estime Gaspal Gestion.Pour ce dernier, la prudence reste néanmoins de mise car les résultats des entreprises européennes sont rentrés dans une phase de révision à la baisse.Dans ce contexte assure le gérant, les secteurs défensifs sont à privilégier, notamment les télécoms, la pharmacie et la défense.Quelques opportunités méritent également d'être saisies sur des secteurs cycliques récemment pénalisés, notamment le luxe et le pétrole.Les actions américaines restent quant à elles à éviter : leur surperformance de l'année 2018 a poussé les valorisations à la hausse, note Gaspal Gestion.Ainsi, le rendement des dividendes de 1,84% offert par les actions américaines du S&P 500 est désormais inférieur au rendement moyen des obligations américaines de courte maturité (2,04% à 1 mois, 2,57% à 1 an).Les investisseurs peuvent désormais placer leur épargne en sicav de trésorerie plutôt que sur la bourse, à un taux supérieur à l'inflation, constate la société de gestion.