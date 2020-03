Invesco lance l'ETF Invesco S&P 500 ESG UCITS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco continue d’élargir sa gamme d'ETF ESG avec le lancement de l'ETF Invesco S&P 500 ESG UCITS. L'indice que suivra le nouveau fonds a été conçu pour offrir un profil de risque et de rendement similaire à celui de l'indice large S&P 500, mais avec des caractéristiques ESG nettement améliorées.Il améliore à la fois les scores ESG et d'intensité carbone par rapport à l'indice S&P 500 standard, tout en maintenant les expositions sectorielles globales globalement similaires.La méthodologie de l'indice est robuste mais explicite. L'indice offre une exposition aux 75 % meilleures entreprises de chaque secteur, classées selon leur score ESG dans l'indice S&P Dow Jones. Les composantes de l'indice sont ensuite pondérées en fonction de la capitalisation boursière. L'indice exclut les sociétés qui sont impliquées dans le tabac ou les armes controversées, qui ont un faible score au Pacte mondial des Nations unies ou qui se situent dans le dernier quart de leur secteur en termes de score ESG. Le résultat est un indice pondéré par capitalisation boursière de 311 entreprises leaders sur l'ESG.L'ETF détiendra un panier de titres de haute qualité et visera à atteindre la performance de l'indice par le biais de contrats d'échange (swaps). L'objectif de cette méthode est d'obtenir une performance plus proche et plus constante que celle d'une réplication physique complète. Les mêmes principales exclusions seront appliquées au panier de titres que celles de l'indice."L'utilisation de swaps pour obtenir une exposition à certains indices d'actions américaines à forte capitalisation - dont celui-ci - permet à l'ETF de capter des dividendes bruts, sans retenue à la source. Cela offre un avantage évident par rapport aux ETF qui se reproduisent physiquement et qui sont soumis à une retenue fiscale à la source pouvant atteindre 30 % des dividendes", conclut Thibaud de Cherisey.