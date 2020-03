JPMorgan : le marché américain intègre désormais un scénario trop défavorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan souligne que la baisse du S&P500 de 8 % en un jour est sa pire séance depuis 2008 et la 19ème plus exécrable journée depuis 1928. Si cette chute a anéanti les gains du S&P500 sur deux ans, le stratège ajoute que les données historiques montrent que des chutes égales ou pires en une journée ont été suivies de rendements médians de +4 % et +17 % sur les périodes d'une semaine et de 12 mois suivantes, respectivement." La vitesse et l'intensité de la chute ont ébranlé la confiance des investisseurs, qui sont nombreux à modéliser aujourd'hui des scénarios de récession, même si l'impact fondamental réel reste très flou ", poursuit la banque américaine.JPMorgan note que les actions sont désormais dans un marché baissier (-20% par rapport au pic) et que l'ampleur de la baisse est presque en ligne avec la chute médiane du marché constatée depuis 1928 avant une récession. En se fondant sur les données historiques, un recul de cette ampleur implique une probabilité de 65 à 75 % de récession au cours des 12 prochains mois.Toutefois, selon le stratège, le marché intègre désormais un scénario trop défavorable, en supposant que nous obtenions en temps utile une réponse politique forte et que l'épidémie de COVID-19 atteigne son apogée dans les semaines à venir.