La correction récente est source d'opportunités intéressantes à court terme, estime Lombard Odier

Lombard Odier pense que les investisseurs ont réagi de manière excessive aux résultats inférieurs aux attentes du marché et que la correction boursière observée en octobre était disproportionnée par rapport aux fondamentaux macroéconomiques actuels. Du point de vue de la société de gestion, le contexte macroéconomique ne laisse pas présager une fin du cycle et elle reste constructive à l'égard des actions.Aux États-Unis, la croissance des bénéfices a peut-être atteint un sommet mais les perspectives pour 2019 n'en restent pas moins bonnes. Le consensus pour la croissance du BPA en 2019 est de 9% pour le S&P 500 et pour le Stoxx Europe 600 et de 8% pour l'indice Topix.Depuis juin, Lombard Odier a commencé à mettre en œuvre une stratégie de réduction progressive du risque actif dans ses portefeuilles multi-actifs, en vendant des actifs illiquides tels que la dette émergente (en devise locale comme forte), les obligations d'entreprise, les obligations convertibles et le crédit à haut rendement.La prochaine étape de cette stratégie consisterait à vendre des actifs risqués liquides, autrement dit des actions.Toutefois, la correction récente a mis au jour des opportunités intéressantes à court terme sur les marchés actions, ce qui pourrait l'amener à ajuster ses vues tactiques au cours des prochaines semaines si de nouvelles divergences apparaissaient entre les cours et les fondamentaux.Pour le moment, Lombard Odier privilégie le secteur bancaire, celui des logiciels et des services informatiques, l'énergie, la santé et les entreprises industrielles.