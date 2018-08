Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor a annoncé le lancement du Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF, le premier ETF sur le marché européen ayant pour objectif de suivre l’évolution de l’indice S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR), libellé en dollars et représentatif de la performance des banques américaines et des prestataires de services d'investissement les plus importants. Cet ETF a été conçu à destination des investisseurs souhaitant ajouter une dimension plus cyclique à leur allocation aux actions américaines.