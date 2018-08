Le Graph du Jour : Trump en passe de gagner la guerre

Il est évidemment trop tôt pour déterminer si Donald Trump est en train de gagner la guerre commerciale, mais les coups de boutoir du Président américain ébranlent incontestablement le marché boursier chinois. Le graphique ci-dessous illustre la profonde divergence entre le S&P 500 américain, en orange, et le CSI 300 chinois, en noir.



Evoquer une victoire totale est bien plus compliqué, même si l'Union européenne a accepté d'entamer des discussions pour une remis à plat des échanges avec les Etats-Unis. La théorie économique classique veut que personne ne sorte gagnant d'une guerre commerciale.Si vous avez un peu de temps, jetez un coup d'oeil à la tribune publiée par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz hier sur Project Syndicate, qui bénéficie même d'une traduction en français . Il ne voit que des éléments négatifs à la politique de Donald Trump. "Des emplois disparaîtront non seulement en raison des mesures de représailles chinoises, mais également parce que les droits de douanes américains élèveront le prix des exportations américaines et les rendront moins compétitives, de même qu’augmenteront les prix des produits qu’achèteront les Américains", écrit-il. Le dollar finira par baisser et l'inflation s'accroîtra, forçant la Fed à relever ses taux, aux dépens de l'investissement, de la croissance et in fine de l'emploi, selon Stiglitz. Donald Trump a une fois encore montré "comment il réagit lorsque ses mensonges sont exposés ou que ses politiques échouent : Il double la mise", ajoute l'économiste, qui regrette que l'intéressé n'ait pas saisi l'occasion de stopper l'escalade lorsque la Chine a offert "des options permettant au président américain de quitter le champ de bataille sans perdre la face, et de proclamer la victoire". Il ne fait aucun doute que le prix Nobel d'économie aurait titré notre article du jour "Trump va perdre la guerre".