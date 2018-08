Le S&P 500 atteint un record à mi-séance

21 août (Reuters) - L'indice large S&P 500 de la Bourse de New York a atteint un record historique mardi à mi-séance, dans un marché soutenu par de bons résultats et l'espoir que les Etats-Unis et la Chine arrivent à mettre fin à leur conflit sur les droits de douane.

L'indice S&P a gagné jusqu'à 0,56% à un niveau record de 2.873,02 points, au-dessus de son précédent record du 26 janvier qui était à 2.872,87 points.

Le cycle actuel de hausse à Wall Street pourrait devenir mercredi le plus long de l'histoire, même si tous les observateurs s'accordent à dire qu'il approche de sa fin. (Savio D'Souza à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)