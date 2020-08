Le retour de la vengeance des matières premières ?

En cumulé sur 2019/2020, l'or caracole toujours en tête des gains, comme le montre le graphique ci-dessous, composé d'audacieux cônes partiels aux couleurs criardes. Les actions américaines ne sont pas en reste grâce à leur acquis de gains de 2019, très visible en bleu dans notre graphique (sur la base du S&P500 : le cône Nasdaquesque aurait été encore plus pointu). Les autres actifs ont connu des fortunes diverses, mais les quatre représentés sur la droite du graphique sont globalement restés robustes après leurs hausses 2019, voire l'ont amplifiée comme les Bons du Trésor US.

Zonebourse avec Bloomberg et BofA Merrill Lynch

Le seul secteur qui affiche un solde négatif en groupant 2019 et 2020 est pour l'heure celui des matières premières, avec un cône orange plus grand que le cône bleu, i.e. une baisse 2020 qui a fait plus que gommer les gains 2019. En grande partie à cause du pétrole, évidemment.

Mais tout n'est peut-être pas perdu : les travaux de Bank of America Merrill Lynch montrent que durant les périodes de baisse du dollar (décennies 1970 et 2000), les matières premières ont été aux avant-postes de la performance !