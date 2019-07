Les bons du Trésor américains, un placement à envisager face à l'incertitude, souligne SPDR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les données économiques mondiales ont continué à se modérer en 2019, observe SPDR. Le ralentissement de l'économie mondiale, combiné à l'incertitude persistante autour des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, pourraient de nouveau engendrer une volatilité accrue sur les marchés. Les bons du Trésor américains sont souvent considérés comme un actif "refuge" en période d'incertitude, rappelle la société de gestion.Après une première semaine de juin marquée par la résurgence des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et des inquiétudes sur la croissance mondiale, les ETF US ultra-short duration ont enregistré 4,3 milliards de dollars de flux d'investissement, souligne SPDR.De plus ajoute la société de gestion, les bons du Trésor américains sont très peu sensibles au risque de taux d'intérêt et peuvent donc être utilisés pour aider les investisseurs à gérer leur trésorerie et leurs liquidités.Si les marchés boursiers sont à la hausse avec un indice S&P 500 qui a atteint un sommet historique plus tôt dans le mois, face au ralentissement des données économiques et des négociations commerciales de nouveau tendues entre les États-Unis et la Chine, certains investisseurs craignent un recul des marchés actions et un retour en force de la volatilité sur les marchés.Pour les investisseurs réticents à investir dans des actions à leurs niveaux actuels, les bons du Trésor américains peuvent constituer une alternative intéressante autorisant une approche plus sélective en termes de timing d'allocation d'actifs, assure SPDR.Enfin, les bons du Trésor américains permettent de trouver le meilleur profil de rendement/risque où il se trouve.Actuellement détaille la société de gestion, la forme de la courbe de rendement du Trésor américain est inversée. Cela signifie que le rendement des bons du Trésor à court terme est supérieur à celui des obligations du Trésor américain de plus long terme. Le rendement actuel, à l'échéance, de l'Indice Bloomberg Barclays US T-Bills à 1 à 3 mois est de 2,1% soit plus que les obligations du trésor US à 10 ans (2.06 % au 23 juillet).