Les marchés s'approchent du creux de la vague, estime UBS

Malgré l'accès de faiblesse d'hier, UBS pense que l'élan haussier du marché actions reste intact. Les sociétés bénéficient toujours d'un accès favorable au capital, l'inflation ne pose pas problème et les valorisations gagnent en attrait. Les indicateurs économiques avancés aux Etats-Unis confirment que le risque d'une récession dans un proche avenir est assez bas et que la croissance bénéficiaire devrait se poursuivre, bien qu'à un rythme plus lent, souligne le broker.Même si les ventes de smartphones manquent de dynamisme, les fondamentaux des valeurs technologiques en général se sont améliorés, profitant des robustes dépenses des entreprises ainsi que de la croissance durable des services de cloud et ceux associés à Internet.UBS pense que les marchés s'approchent du creux de la vague après le recul de 9,9% du S&P 500 entre fin septembre et fin octobre. Les corrections en période haussière tendent à offrir de belles opportunités d'investissement, mais il est très difficile d'identifier exactement le moment où le plancher est atteint.Par ailleurs, le recul de 20% du PER réalisé, qui est passé de 21x fin janvier à 17x aujourd'hui, indique que les investisseurs sont devenus assez prudents.Le bureau d'études note que, depuis 1980, à chaque fois que les valorisations se sont comprimées aussi rapidement, les actions ont tendu à bien performer ensuite, le marché étant devenu exagérément craintif à l'égard des risques.UBS en déduit que le profil risque/rendement des actions est attrayant, car il estime qu'aucune des inquiétudes pesant actuellement sur le moral des investisseurs n'est susceptible d'entraîner une récession aux Etats-Unis ou de faire dérailler le mouvement haussier du marché.Cela dit, la volatilité devrait demeurer élevée. UBS surpondère les actions internationales dans ses allocations "House View".