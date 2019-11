Mansartis maintient sa sous-exposition aux actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La hausse des marchés actions depuis le début de l’année s’établit désormais à +20,01% pour l’Asie, +20,91% en euros pour le Japon, +22,56% pour l’Europe et +29,83% pour le S&P500, constate Mansartis dans sa stratégie d’investissement en date du 7 novembre. La poursuite de la hausse ces dernières semaines s’est principalement concrétisée sur les valeurs « value », reflet d’une rotation sectorielle importante, note le gestionnaire d’actifs.Considérant les incertitudes qui demeurent sur un accord sino-américain, et dans l'attente d'une confirmation de la stabilisation des indicateurs manufacturiers, Mansartis maintient sa stratégie prudente sur les actions et sur les obligations.Sur ces dernières, il privilégie les émetteurs de qualité " Investment Grade ", présentant des profils de risques plus faibles ainsi qu'une duration courte.