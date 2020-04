Nous nous dirigerons vers le mieux, estime BMO GAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La politique budgétaire et monétaire peut venir atténuer les effets de la récession massive dans le sillage de la pandémie de COVID-19, mais seule la fin du confinement permettra d'amorcer une éventuelle reprise économique, prévient Steven Bell, chef économiste et gérant de portefeuilles, Multi Asset Solutions, chez BMO GAM. Les chiffres en provenance de Chine semblent prometteurs avec un niveau de production revenu à 80-90% des niveaux d'avant-crise.La dynamique de consommation est plus lente à redémarrer, en partie parce que les consommateurs confinés ont dû puiser dans leur épargne, mais la dynamique semble se réamorcer, indique le professionnel.Pour le reste du monde, tout dépendra du moment où l'on parviendra à stopper clairement la propagation du virus. Il ne suffira pas d'essayer de le contenir au mieux, estime Steven Bell.Certains experts, y compris ceux qui conseillent le gouvernement britannique, s'attendent à ce que le confinement passe par des phases successives de durcissement et d'assouplissement sur une période pouvant aller jusqu'à un an.Si tel est le cas, la reprise de l'économie sera relativement lente comparativement à la soudaineté de son arrêt provoqué par la mise en place du confinement.La réponse la plus honnête est d'admettre que nous ne détenons tout simplement pas de réponses définitives, reconnaît l'économiste.Toutefois ajoute-t-il, en nous basant sur les évaluations parmi les plus pessimistes, nous devrions assister à une reprise économique vigoureuse au cours de la dernière partie l'année 2020. Cela devrait se poursuivre jusqu'en 2021.Au chapitre microéconomique, les dividendes sont réduits, les bénéfices s'effondrent, les défauts de paiement vont se multiplier, redoute l'expert.Mais les marchés sont tournés vers l'avenir : ils sont convaincus que la situation actuelle se révélera temporaire - et Steven Bell les suis sur ce point – et que la dynamique haussière reprendra à l'issue de la crise.Le S&P 500 se situe dans une fourchette de négociation relativement plus étroite depuis que les États-Unis ont adopté leur package budgétaire exceptionnel. Les marchés pourraient bien exiger des signes indiquant que les confinements qui ont cours en Europe seront assouplis. Il y aura des obstacles, mais l'économiste pense toujours que nous nous dirigerons vers le mieux.