OFI AM reste neutre sur les actions

Crise = opportunité ? Dans son mensuel Grand Angle de novembre achevé de rédiger le 7 novembre, OFI AM livre des éléments de réponse. Après une correction de plus de 10% depuis les plus hauts niveaux de l'année, les valorisations des actions - et particulièrement européennes - semblent attractives, en absolu et également en comparaison des autres classes d'actifs, indique la société de gestion. D'ailleurs, et en dépit de la hausse de la volatilité de ces dernières semaines, les modèles d'allocation du gérant n'ont pas réduit la part des actions.Le PER 2018 de l'indice S&P 500, c'est-à dire sur des résultats désormais pratiquement connus, est à moins de 17, celui de 2019 est à 15,5 avec une progression des résultats de près de 9 % attendue pour l'année prochaine. Cela reste historiquement très convenable.En Europe, ces chiffres s'établissent respectivement à 13,7 et 12,5, avec un rendement des dividendes qui a monté à 3,7% désormais.Si le scénario d'OFI AM se déroule, il convient de privilégier les valeurs qui bénéficieraient d'une tension modérée des taux obligataires et qui sont très décotées actuellement : banques européennes, automobile, certaines industriellesGlobalement, le gérant reste toutefois encore neutre sur les actions car la phase de correction actuelle peut durer et l'appétit des investisseurs semble encore modéré.Il passerait franchement à l'achat si des replis supplémentaires de 5% à 10% se produisaient, particulièrement sur les actions européennes qui sont très peu détenues actuellement par les investisseurs internationaux.Enfin, OFI AM réitère sa vue positive sur l'or, qui a nettement sous-performé les autres actifs financiers ces derniers mois, et qui pourrait bénéficier de la conjonction d'un certain nombre de facteurs positifs : stabilisation, voire baisse du dollar, remontée de l'inflation et tensions politiques.