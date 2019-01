Pour GAM Investments, les actions émergentes sont sous-pondérées, sous-valorisées et sous-évaluées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GAM Investments pense que les actions émergentes sont très attrayantes : elles sont sous-pondérées par les investisseurs, sous-valorisées par les marchés et sous-évaluées par les agences de notation. Par rapport aux marchés développés, elles offrent un profil de risque/rendement favorable si l'on considère leurs rendements corrigés des effets de change. Les valorisations des actions émergentes sont largement inférieures à celles de l'indice S&P 500, tant actuellement qu'en termes historiques, souligne Tim Love, Investment Director de GAM Investments.Selon le gérant suisse, cette sous-performance tient essentiellement au fait que les actions émergentes ont largement anticipé la baisse des marchés actions au premier semestre 2018 et ont activement joué un rôle plus défensif lors de la récente correction de l'indice S&P 500.GAM Investments pense que l'univers des actions émergentes continue à offrir des opportunités d'investissement intéressantes sur fond d'évolution de l'environnement politique, structurel et de crédit des marchés émergents.Le gérant utilise des processus cohérents, robustes et reproductibles pour identifier les opportunités dès qu'elles se présentent afin d'acheter des titres de bonne qualité à des prix intéressants. A ce stade, il est d'avis qu'il est plus risqué de sous-pondérer ou d'exclure la catégorie d'actifs des actions émergentes, que d'y investir.