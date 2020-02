Shanghai baisse moins que Wall Street

Ce décalage se vérifie également sur les comportements indiciels puisque le Shanghai Index avait largement baissé à la reprise des cotations, suite au nouvel an national (courbe en blanc). Depuis le rebond en mode « espoir », ce sont les actions occidentales qui ont le plus souffert contrairement aux valeurs chinoises. Le ratio entre le S&P500 et le Shanghai Index le montre clairement (courbe rose).

Les marchés dépriment en mode « essorage », les craintes d’une contamination d’un nombre de plus en plus important de pays viennent se rajouter au choc négatif sur l’offre. Les inquiétudes concernent le potentiel que d’autres pays puissent être forcés de mettre à l’arrêt tout ou partie de l’appareil productif.