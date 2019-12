State Street Global Advisors étoffe sa gamme ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors, le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation annonce le lancement du SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF. Il suivra l’indice S&P 500 ESG Exclusions II, lancé récemment. Il offre aux investisseurs une exposition à l'indice phare S&P 500 tout en y appliquant un filtre ESG. Les filtres d’exclusion appliqués reposent sur les données de Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs indépendants de recherche et de notation ESG.Les filtres ont vocation à éliminer toute exposition aux armes controversées, aux armes à feu civiles, au tabac et au charbon thermique, ainsi qu'aux entreprises ne respectant pas les dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies, selon Sustainalytics. 36 valeurs du S&P 500 sont actuellement exclues de l'indice par le processus de filtrage.Le fonds sera coté sur Xetra le 3 décembre, sur Euronext Amsterdam et Borsa Italiana le 4 décembre, et ultérieurement sur SIX.