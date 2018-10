Stratégie : On ne rattrape pas une automobile qui chute

L'analyse sectorielle montre que tous les équipementiers automobiles ont subi une purge après les années dorées précédentes. En plongeant plus profondément dans le compartiment automobile, on constate aussi un gros différentiel de performance intrasectoriel. Reprenons notre graphique précédent et ajoutons quelques constructeurs. Sur dix ans, Peugeot (en orange) et Renault (en vert) sousperforment l'indice américain mais maintiennent un bilan positif : +122% pour la marque au losange, +44% pour celle au lion. Ce qui frappe, c'est l'énorme écart entre constructeurs et équipementiers sur la période.

Le match Valeo vs. S&P 500, Renault et Peugeot (Cliquer pour agrandir)

Des analystes toujours majoritairement positifs

Le graphique ci-dessous réalisé par Jefferies illustre la réduction de la prime des équipementiers ("auto suppliers") par rapport aux constructeurs ("OEM"). Une réduction légitime, pour la banque. "Nous estimons depuis longtemps que la prime de valorisation de près de 100% visible au début de l'année paraissait excessive et impliquait une réalité opérationnelle quasi-parfaite et un contexte porteur du cycle automobile", explique l'équipe de recherche. Or les investisseurs ont effectivement commencé à douter de la robustesse du cycle (craintes sur la production en Chine et en Europe). Des craintes qui se sont révélées fondées puisqu'en parallèle, la série d'avertissements dans le secteur a miné leur confiance dans la qualité des carnets de commandes et dans leur traduction opérationnelle.. Même si la banque affiche des prévisions inférieures à celles du consensus sur les équipementiers et qu'elle conserve un biais baissier, 2019 ne devrait pas être une si mauvaise année, car les Européens pourraient être tentés par des achats de précaution avant l'arrivée des nouvelles normes d'émission en 2020 et que la Chine pourrit dégainer des mesures incitatives pour doper son marché. Dans son scénario central, Jefferies voit la production européenne toucher un point bas au troisième trimestre 2018. La fin d'année dépendra fortement de la tendance sur le marché chinois, pronostique-t-elle.Pour terminer, nous avons compilé les recommandations des analystes sur huit valeurs du secteur. Les panels sont très restreints suret Akwel mais restent pertinents sur les autres entreprises. Les potentiels théoriques sont très importants, même si les objectifs de cours ont été révisés en baisse dernièrement... mais pas tous, loin de là ! Ceux de Faurecia Peugeot et Michelin ont augmenté et celui de Renault a peu varié. Dans une optique de long terme, le secteur, qui a fortement amélioré ses process internes et sa flexibilité au cours des derniers exercices, continue à offrir du potentiel. A court terme, il lui faut restaurer le lien de confiance rompu avec les investisseurs et prouver que la transition vers le véhicule plus écologique sera créatrice de valeur pour l'écosystème. C'est le prix de la stabilisation boursière. "On ne rattrape pas un couteau qui tombe", dit l'adage. Une automobile non plus, apparemment.