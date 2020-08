Stratégie : deux approches pour construire son portefeuille

Pour pallier cette plus grande volatilité de l’approche Lump sum, l’investisseur se doit d’investir sur le long-terme. Les recherches montrent que sur le marché action, plus le placement est long, et plus les chances de perdre sont faibles. Au bout de 15 ans, la probabilité de perdre en capital est presque réduite à néant.





Source : Blackrock - Morningstar, S&P 500 stocks returns

Finalement, quelle que soit vos moyens, le plus important est de ne pas rester inactif en attendant la meilleure configuration de marché possible. Nous ne savons pas ce qu’il adviendra demain sur les marchés. Personne, à ma connaissance, n’a de boule de cristal. Une petite somme placée chaque mois ou un trésor à investir vaut mieux que de ne rien faire. N’oubliez pas que le temps joue en votre faveur. C’est le concept de Time Value of Money. Plus vous investissez tôt, meilleur sera votre portefeuille dans dix ans. C’est la magie des intérêts composés et son effet boule de neige.

“Aujourd’hui les gens qui détiennent du cash ou l’équivalent se sentent en sécurité. Ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à long terme. Un qui ne paie rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps.” - Warren Buffett

“Le succès en investissement prend du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe les efforts et le niveau de talent, il faut accepter le fait que certaines choses prennent simplement du temps. On ne peut pas faire un bébé en un mois en mettant neuf femmes sur l’affaire.”- Warren Buffett

