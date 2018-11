Taux : la correction des indices US ne dope pas les treasuries

19/11/2018 | 19:34

La rechute des places européennes (-0,7% en moyenne) et de Wall Street (-1,7% sur le S&P500 et le Dow Jones, tombé sous 25.000, -2,8% sur le Nasdaq) ne suffit pas à engendrer une rotation sectorielle mesurable et les marchés obligataires qui sont également orientés à la baisse.

Les Bunds se dégradent à la marge de +0,6Pt à 0,377%, nos OAT se tendent de +1,2Pts à 0,778%, les Bonos espagnols sont quasi inchangé (+0,4Pt), le Gilts complètement stables à 1,477%, mais les BTP italiens affichent une lourde perte, avec une rémunération qui grimpe syùétriquement de +10Pts à 3,60%.



Après quelques hésitations initiales, les T-Bonds US bénéficient enfin d'une embellie un peu plus marquée depuis 16H avec -1,5Pt de base à 3,06% à mi-séance... et le '2 ans' réalise la meilleure performance avec -3,2Pts à 2,78% contre 2,812%.

Le '30 ans' qui sert de référence pour l'immobilier, lui, ne bougeait pas à 3,326%



L'agenda macro-économique du jour ne comportait que la publication de l'indice NAHB (baromètre mensuel de la confiance des constructeurs immobiliers) aux Etats-Unis: mauvaise surprise puisqu'il dévisse de -8 points à 60, nettement en-deçà du consensus de 67.

Il se retrouve au plus bas depuis 2 ans alors que le taux hypothécaire de base (pour de bons profits d'emprunteurs) s'établit désormais à 5%, et au-delà pour des profils plus 'risqués'.



