Taux : le stress gagne à son tour les T-Bonds, les BTP, Gilts

18/03/2020 | 20:02

Les opérateurs revivent des heures d'angoisse qui n'ont rien à envier à celle qui ont suivi la faillite de Lehman : y a t'il assez de collatéral sur les marchés, y aura t'il encore de la contrepartie sur la dette corporate dans 48H... et autres questions anxiogènes.



Certains compartiments des marchés obligataires se retrouvent à leur tour au bord de la capitulation: les dettes d'entreprises se retrouvent sous forte pression, les dettes souveraines jugées fragiles également.



Les 'dettes coeur', comme les Bunds et le T-Bonds' (+20Pts de rendement respectivement) subissent également des pertes, ce qui est un scénario assez inhabituel et insolite : elles devraient voir affluer les liquidités alors que les coupe circuits ont été activés à New York... mais cela ne suffit pas, l'indice large S&P500 perd 10%, le Dow Jones -11% (il s'enfonce de près de -1.000Pts sous le seuil psychologique des 20.000 (jusque vers 19.000), ce qui entérine une perte de -35% en 1 mois, du jamais vu depuis 1929.



Steven Mnuchin vient pourtant d'affirmer que des moyens illimités seront déployés pour soutenir les entreprises et l'emploi, tandis que la FED dispose de moyens d'intervention tout aussi illimités sur les marchés : elle peut acheter des instruments obligataires, des 'munibonds', des dettes 'corporate' en détresse pour regonfler son bilan sans aucune restriction.



En Europe, les opérateurs espèrent un message fort de la part de la BCE: la 'fragmentation' entre les pays du Nord et du Sud fait son grand retour, avec une forte tension des taux moyen et long terme (nos OAT affichant jusqu'à 0,50% de rendement contre -0,40% mercredi dernier, soit +90Pts, et ce n'est rien en regard des +210Pts sur les BTP italiens au cours du même intervalle).



Heureusement, cela semble se calme un peu sur les OAT dont le rendement est retombé sous les 0,36%, celui des BTP italiens retombe spectaculairement de 3,01% vers 2,41% (soit -60Pts en une demi-journée, avec à la clé un reflux sur les niveaux de la veille au soir, soit 2,39%).

Les Bonos espagnols voient leur rendement bondir de +19Pts vers 1,24%, soit plus de 100Pts en une semaine.



La pire performance du jour revient aux Gilts britanniques avec une envolée de +32Pts vers 0,87%... ce qui signifie qu'au-delà des taux bas à court terme, les anticipations de difficultés de financement de l'économie britannique post-Brexit resurgissent, car imprimer de l'argent ne résout pas tout.



Le stress reste très élevé ce soir sur le marché des dettes 'corporate': il résulte de l'absence de contrepartie, notamment des banques qui ne jouent plus leur rôle de 'teneur de marché' (elles achètent à cours de braderie le temps de retrouver des investisseurs près à payer un prix cohérent).





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.