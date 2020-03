Taux : les rendements touchent un nadir

Les rendements atteignent un nadir à l’image du 10 ans américain qui se traite sur un taux de rémunération jamais vu sous les 1%. Ces trajectoires baissières sur le compartiment obligataire annoncent que le processus de baisse des taux n’est pas terminé aux Etats-Unis et que les banques centrales des autres pays peuvent emboîter le pas à l’assouplissement initié par l’institution dirigée par Jerome Powell. La Banque du Canada vient d'ailleurs de baisser également ses taux directeurs de 0.5 point.

Il convient de noter que c’est la première fois que le FED baisse en urgence ses taux de 0.5% à partir d’un niveau aussi bas (1.5/1.75). Dernièrement, c’est à dire en 2008 et 2001, les taux avant la baisse se situaient respectivement à 4/4.25 et 3.25/3.5, bases qui procuraient plus de marge de manoeuvre.

En jaune, la volatilité s'intensifie sur le S&P500

En blanc, la forte pression sur les rendements du 10 ans US