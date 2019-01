Taux : nette dégradation car W-Street bascule dans l'euphorie

04/01/2019 | 19:06

Le vent d'euphorie haussière de ce vendredi à balayé la couche d'aversion au risque qui recouvrait les marchés la veille : alors que Paris a enregistré sa plus forte hausse observée depuis le 6 avril 2018, le rendement des OAT, tombé vers 0,65% la veille, se redresse de +6Pts vers 0,714%, une variation comparable à celle du Bund, remonté de 0,15% jeudi soir vers 0,21% 24H plus tard (et même 0,221% en séance).



Pas d'embellie plus au Sud avec des 'Bonos' à 1,478% contre 1,438% et les BTP italiens se tendent encore à 2,926% contre 2,889% la veille (ce fut une séance très volatile avec un plancher à 2,811%).



Mais c'est à New York que le marché obligataire s'avère très volatile (+11Pts sur le '10 ans' à 2,668%), et pour cause, c'est une véritable 'panique à la hausse' qui s'empare de Wall Street (+4,2% sur le Nasdaq, presque +3,5% sur le S&P500 alors que Jérôme Powell Jerome profite d'une conférence de presse pour affirmer que 'la FED est ouverte à une évolution du rythme de réduction du bilan, si nécessaire',et qu'il est 'très attentif aux chiffres qui paraissent'.

Il précise qu'il n'y a pas de rencontre prévue avec Donald Trump et qu'il ne démissionnerait pas si le Président le demandait'.



Wall Street se rassure également avec les (très bons) chiffres de l'emploi (NFP) du mois de décembre aux Etats-Unis et l'annonce de la reprise des négociations commerciales sino-américaines (prévues lundi et mardi) à Pékin, sans oublier le double abaissement des réserves obligatoires (soit -100Pts d'ici le 25 janvier).



Plus de spectre de récession à l'horizon avec les chiffres de l'emploi US qui surpassent de façon spectaculaire les attentes les plus optimistes avec un score de +312.000, soit un peu moins de 75% de plus que le consensus des économistes (+180.000 postes non agricoles).



Rappel, le rapport ADP avait fait état 48H auparavant de +271.000 emplois privés, soit bien plus que les 180.000 qui étaient anticipés.



Le taux de chômage remonte de 3,7% à 3,9% alors que de nombreux américains se réinscrivent sur les listes de demandeurs d'emplois.



Le salaire horaire progresse de +0,1$ à 27,48$ et la progression du coût du travail s'établit à +3,2%/an contre +3,1% en novembre.



Ce vendredi matin, les opérateurs avaient pris connaissance de plusieurs indices PMI composites d'IHS Markit dans l'Eurozone.



L'indice PMI composite final IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro se replie de 52,7 en novembre à 51,1, son plus bas niveau depuis plus de quatre ans.



Par ailleurs, à 48,7 en décembre, l'indice PMI composite d'IHS Markit de l'activité globale en France se replie par rapport au mois dernier (54,2), indiquant une contraction modérée du secteur privé français, la première depuis deux ans et demi.



La hausse des prix à la consommation sur un an en France ralentirait pour le deuxième mois consécutif, à +1,6% en décembre 2018 après +1,9% en novembre et +2,2% en octobre, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2019.



Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,6% au mois de décembre 2018, contre 1,9% en novembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.