Taux : rebond technique, Gilts en hausse malgré impasse Brexit

21/09/2018 | 19:12

Une timide embellie s'est dessinée ce vendredi sur les marchés de taux, ce qui ne fera oublier la dégradation des séances précédentes.

Une réaction surtout technique en l'absence de statistiques majeures aux Etats Unis.

Nos OAT se détendent de -1,5Pt à 0,778%, les Bunds de -1,8Pt à 0,461%, les Bonos de -3Pts à 1,513% et les BTP de -6Pts à 2,835%.



Le plus surprenant, c'est que les 'gilts' britanniques se redressent de +3% (-4Pts) à 1,546% alors que Theresa Mays déclare que les 2 propositions de Brexit de l'UE sont 'inacceptables' que le 'non rétablissement de frontières entre Irlande du Nord et du Sud signifierait le début de la dislocation du Royaume Uni'... ambiance.



Côté chiffres, il a fallu se contenter des dépenses de consommation des ménages français : elles fléchissent légèrement (−0,1%).

Par ailleurs, se repliant de 54,9 en août à 53,6 ce mois-ci, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France reflète une forte hausse de l'activité du secteur privé français, mais à son plus faible rythme depuis 21 mois.

L'activité augmente dans les services en septembre, le taux d'expansion affichant son plus faible niveau depuis mai mais restant toutefois élevé.



Enfin, dans la zone euro, selon l'estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite se replie de 54,5 en août à 54,2 en septembre, retrouvant ainsi son plus faible niveau depuis novembre 2016 après celui de mai dernier. Les données PMI mettent donc en évidence la deuxième plus faible croissance de l'activité globale de la zone depuis la fin de l'année 2016, ralentissement qui résulte d'un affaiblissement des performances de l'industrie manufacturière.

Outre Atlantique, alors que le Dow Jones et le S&P500 battent de nouveaux records, les T-Bonds se détendent à la marge, de 3,078% vers 3,071%, soit +7,2% sur la semaine, et +26Pts depuis le 16 août.





