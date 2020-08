Taux : tension sensible sur 10 ans US et UK avec full risk on

11/08/2020 | 19:11

Ce mardi se caractérise par un basculement des investisseurs en mode 'full risk on', et même en mode 'FOMO' avec un début de panique à la hausse à la bourse de Milan et de Madrid (+3%).



La hausse des indices boursiers fait grimper les rendements obligataires, notamment sur les T-Bonds US avec +7,3Pts de base à 0,647% (ce qui fait le bonheur du compartiment bancaire à Wall Street, avec des hausses moyennes supérieures à +3%, ce qui dope le Dow Jones et le S&P500).



Autre preuve de ce retour en force de l'appétit sans frein pour le 'risque', l'or -actif refuge face aux incertitudes- subit une brusque correction de -3,6%, vers 1.955$/Oz.



Le Congrès américain serait sur le point de signer un 'Covid bill' de 1.000Mds$ et Steven Mnuchin promet que beaucoup d'argent est prêt à se déverser très prochainement ('autant que nécessaire')... autant d'espoirs susceptibles de peser sur les rendements, mais qui n'ont eu aucun effet.



Côtés chiffres US, les prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet ressortent nettement supérieurs aux attentes: le 'PPI' affiche +0,6% au lieu de +0,3% attendu, en données 'Core' (hors énergie), la hausse s'établit à +0,5% (+0,1% anticipé).



Cela fait logiquement grimper les rendements obligataires US mais les taux progressent également en Europe avec des OAT à 0,198 contre -0,235% lundi et des Bunds à -0,48% contre -0,525% (soit +4,5Pts de base).



Consolidation plus modeste au 'Sud' avec des Bonos qui prennent +2Pts à 0,277% et des BTP italiens avec +2,5Pts à 1,01%.



La pire performance du jour en Europe revient aux Gilts britanniques avec +6,5Pts à 0,198%... lesquels s'alignent sur les T-Bonds US





