UBS GWM anticipe un pic de nouveaux cas de coronavirus à la mi-avril

Dans le scénario principal d'UBS Global Wealth Management, les nouveaux cas de coronavirus atteignent généralement un pic à la mi-avril, les restrictions les plus sévères étant levées à partir de la mi-mai, bien que le virus s'avère difficile à éradiquer. Ce qui signifie que les restrictions doivent être réimposées de façon intermittente dans certains pays pour le reste de l'année.Selon Mark Haefele, Chief Investment Officer, la réponse monétaire et fiscale coordonnée permet finalement de fournir les fonds nécessaires pour soutenir les entreprises et les industries touchées, mais il est trop tard pour protéger tout le monde.Une reprise économique en forme de U s'installe vers le quatrième trimestre. D'ici la fin de l'année, le gestionnaire de fortune s'attend à ce que le S&P 500 s'échange autour de 2 650 points dans ce scénario.