UNIGESTION prévoit une poursuite du désinvestissement

Selon Unigestion, nous n'avons pas encore vu la fin du désinvestissement qui commence habituellement par des actifs liquides, puis par des actifs moins liquides. Prenant l'exemple de 2008, le gérant estime que les actifs risqués pourraient bondir considérablement après l'annonce du G7 ou des banques centrales. En effet, le S&P 500 avait bondi de 13% en octobre 2008 suite aux mesures de la Fed (mise en place du TARP). Le marché a cependant reculé de 30% par la suite, touchant son creux 4 mois plus tard.Il observe que les analystes espèrent toujours une croissance positive des bénéfices sur les marchés boursiers. Ceux-ci devraient être révisés à la baisse de manière significative pour devenir négatifs dans les jours à venir. Les PER sont toujours élevés sur le plan historique et diminueront pour s'aligner aux épisodes passés de récession.Plus important encore pour lui, aucune donnée macroéconomique des pays développés intégrant cette situation en perpétuelle évolution n'a encore été publiée.Unigestion signale aussi que la faiblesse des données macroéconomiques devrait être perceptible dans 2 semaines avec l'ISM et les PMIs, et nous connaissons tous la direction du changement." Une relance budgétaire mondiale mise en œuvre au niveau mondial et financée par les banques centrales pour éviter que les obligations souveraines ne s'écroulent ", répond le gestionnaire d'actifs.