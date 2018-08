A l'équilibre dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2846 PTS/ 2873 PTS



Dans son communiqué, la Réserve Fédérale a jugé probable une nouvelle hausse des taux en septembre, tout en se montrant préoccupée par les répercussions de la guerre commerciale. Elle table toujours sur 2 resserrements monétaires d'ici la fin de l'année.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 215k) à 14h30. A 15h, sera dévoilé l’indice FHFA des prix immobiliers avant les indices Flash PMI manufacturier et services aux Etats-Unis à 15h45 et les ventes de logements neufs à 16h.



Graphiquement, le S&P500 consolide horizontalement à proximité de ses records, conservant ainsi une dynamique positive en données horaires au-dessus des 2846 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 100 heures.

Seule une rechute sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 2831/2821 points comme premiers objectifs.

