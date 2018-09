A la découverte de nouveaux territoires graphiques Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 21/09/2018 | 14:39

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2868 PTS/ 2950 PTS



L’accalmie sur le front du dossier commercial rajoutée aux bonnes statistiques aux Etats-Unis, ont alimenté les initiatives acheteuses des investisseurs. Le marché devrait rester soutenu avec la compensation des opérations sur les dérivés, pour la journée des 4 sorcières.



Juste avant, les opérateurs surveilleront la publication à 15h45 des PMI manufacturier et des services.



Techniquement, en données horaires, le marché navigue en territoire inconnu, après le nouveau zénith historique à 2934 points. Le franchissement, par un gap haussier de ligne des 2914 points incite à croire au prolongement du mouvement d’extraction, en fixant la cible supérieure de 2950 points. Il faudrait un repli marqué sous les 2868 points pour retrouver un biais plus vendeur.



Au bruit de la cloche, les indices Americains ont, pour la énième fois au cours de cette année, inscrit un nouveau record historique. Le S&P500 a donc fini la session d’hier par une hausse de 0.78% à 2930 points.L’accalmie sur le front du dossier commercial rajoutée aux bonnes statistiques aux Etats-Unis, ont alimenté les initiatives acheteuses des investisseurs. Le marché devrait rester soutenu avec la compensation des opérations sur les dérivés, pour la journée des 4 sorcières.Juste avant, les opérateurs surveilleront la publication à 15h45 des PMI manufacturier et des services.Techniquement, en données horaires, le marché navigue en territoire inconnu, après le nouveau zénith historique à 2934 points. Le franchissement, par un gap haussier de ligne des 2914 points incite à croire au prolongement du mouvement d’extraction, en fixant la cible supérieure de 2950 points. Il faudrait un repli marqué sous les 2868 points pour retrouver un biais plus vendeur.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine