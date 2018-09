Apple Day Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2856 PTS/ 2914 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production ressortis inférieurs au consensus (-0.1% contre 0.2%) et resteront concentrés à 20h, pour le livre beige de la FED.



Techniquement, en données horaires, les cours se fixent dans une latéralisation prononcée, un canal horizontal avec comme point pivot les 2884 points. L'aplatissement des moyennes mobiles confirment le schéma de neutralité de la configuration actuelle. De plus, les bornes graphiques d’accélération demeurent éloignées des prix. Sur la partie supérieure, il faudrait dépasser les 2914 points pour espérer une nouvelle relance durable et sur la zone basse, seule la cassure des 2856 points engendrait un retour plus marqué des vendeurs.



