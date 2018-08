Apple, pour l'histoire ! Envoyer par e-mail :

Les statistiques de l'après-midi compléteront les intérêts des investisseurs : à 16h les dépenses de constructions et plus tard les stocks de pétrole.



Techniquement, les cours évoluent en oscillations entre les deux bornes bien marquées, par le haut à 2850 points et sur le bas à 2800 points. L'orientation des moyennes mobiles ne donne pas franchement d'indication sur la tendance court terme. Le premier niveau des 2830 points franchi, ouvrira la voie pour viser la cible supérieure. A contrario, la cassure de 2790/2800 points fragiliserait la figuration actuelle.









