Au plus haut, des gaps et pas de volatilité !

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2850 PTS/ 2900 PTS





L'indice devrait ouvrir stable sur les 2900 points.



Ce jour, le PIB du 2ème trimestre est ressorti supérieur aux attentes (4.2% vs. 4.0%). A 16h, seront dévoilés les promesses de ventes de logements ainsi que les stocks de pétrole.



Techniquement, en données horaires, tout est au vert : les records s’inscrivent les uns derrière les autres, la volatilité est au plus bas mais il y a des gaps à combler assez proches. Cette dernière caractéristique de la configuration actuelle pourrait être le prétexte à une légère consolidation graphique vers 2876 points, voire par extension, les 2820 points. Il faudrait une réelle force nouvelle chez les acheteurs pour amplifier la hausse actuelle.

