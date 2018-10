Bloomberg joue avec les nerfs des opérateurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2628 PTS/ 2755 PTS



Annonces, d’ailleurs, démenties ce matin par la même agence.



Ce jour, les investisseurs ont pris connaissance de l’indice Case Shiller des prix immobiliers pour août. Ils suivront à 15h, la confiance des consommateurs. A quelques minutes de l'ouverture les futures sont orientés dans le vert (+0.3%).



Techniquement, en données horaires, les cours montrent toujours beaucoup de nervosité sous les 2755 points. A ce stade de la configuration, la tendance reste négative car les récents pics de rebond s'établissent de manière descendante, le parcours se trouve accompagné par les moyennes mobiles. Ces dernières gardent en effet, une orientation très baissière. Il faudrait une remontée rapide, au-delà des 2755 points, pour neutraliser le schéma actuel. L'indice élargi de Wall Street a lâché 0.66% à 2641 points après une dernière heure très volatile, suite à l'annonce de Bloomberg des sanctions supplémentaires contre la Chine de la part des américains.Annonces, d’ailleurs, démenties ce matin par la même agence.Ce jour, les investisseurs ont pris connaissance de l’indice Case Shiller des prix immobiliers pour août. Ils suivront à 15h, la confiance des consommateurs. A quelques minutes de l'ouverture les futures sont orientés dans le vert (+0.3%).Techniquement, en données horaires, les cours montrent toujours beaucoup de nervosité sous les 2755 points. A ce stade de la configuration, la tendance reste négative car les récents pics de rebond s'établissent de manière descendante, le parcours se trouve accompagné par les moyennes mobiles. Ces dernières gardent en effet, une orientation très baissière. Il faudrait une remontée rapide, au-delà des 2755 points, pour neutraliser le schéma actuel.

Patrick Rejaunier

