Configuration fragilisée

D'autant plus qu'aucune statistique ne sera publiée ce jour où seul le marché action est ouvert aux Etats-Unis.

En préouverture, les premiers échanges ne donnent pas de tendance majeure.



Techniquement, en données horaires, l’indice est venu toucher son support à 2868 points pour rebondir en direction des moyennes mobiles 20 et 50 heures. Vu l’orientation de ces dernières, la pression vendeuse peut revenir à tout moment. Sous les 2868 points, le gap du 16 août à 2831 points deviendrait la nouvelle cible baissière. Il faudrait, a contrario, une remontée énergique au-delà des 2920 points pour retrouver un biais positif mais ce scénario paraît compliqué à envisager. Le S&P500 a cédé 0.55% à 2886 points, repli modéré par la fin de séance où les intervenants sont revenus pour des achats à bon compte. Les craintes concernant la hausse des taux obligataires et la forte baisse des bourses asiatiques devraient peser à nouveau sur Wall-Street.D'autant plus qu'aucune statistique ne sera publiée ce jour où seul le marché action est ouvert aux Etats-Unis.En préouverture, les premiers échanges ne donnent pas de tendance majeure.Techniquement, en données horaires, l’indice est venu toucher son support à 2868 points pour rebondir en direction des moyennes mobiles 20 et 50 heures. Vu l’orientation de ces dernières, la pression vendeuse peut revenir à tout moment. Sous les 2868 points, le gap du 16 août à 2831 points deviendrait la nouvelle cible baissière. Il faudrait, a contrario, une remontée énergique au-delà des 2920 points pour retrouver un biais positif mais ce scénario paraît compliqué à envisager.

