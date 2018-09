Défaut d’enthousiasme après l’emploi US Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2885 PTS

Objectif de cours : 2855 PTS





Les valeurs technologiques se sont une nouvelle fois retrouvées en difficulté, à l’image de Micron Technology (-9,87%), Applied Materials (-5,25%) ou encore Kla-Tencor (-9,72%). Ce n’est guère mieux du côté des sociétés internet, telles que Twitter et Facebook, qui lâchent respectivement 5,87% et 2,78%.



Du côté des statistiques économiques, les opérateurs viennent de prendre connaissance des créations d’emplois, qui se sont accélérées en août à 201K (contre un consensus de 191K), ainsi que du taux de chômage, qui s’est stabilisé à 3,9% (le consensus tablait sur 3,8%).



Dans ce contexte, le S&P500 est attendu en baisse de 0,33% à 2868 points.

Graphiquement, en données horaires, la configuration technique demeure de plus en plus altérée, comme l’atteste le retournement des moyennes mobiles à 20, 50 et 100 heures. Les vendeurs prennent ainsi la main à très court terme avec en ligne de mire le support à 2855 points, dernier rempart avant le gap du 16 août à 2831 points. Seul un débordement de l’ancien support, devenu résistance à 2885 points, permettrait une détente graphique.

