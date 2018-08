Deux gaps haussiers à proximité Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2840 PTS

Objectif de cours : 2900 PTS





Les opérateurs prendront connaissance à 15h de l'indice Case Shiller des prix à l'immobilier puis à 16h du niveau de confiance des consommateurs aux Etats-Unis.



La préouverture annonce un début de séance positive (+0.10%).



Techniquement, en données horaires, les cours progressent en terrain inconnu car ils se situent au-delà des points historiques. La ligne symbolique des 2900 points devrait être touchée en séance. Cette progression s'opère en laissant deux gaps haussiers récents (2876/2884 et 2821/2831 points), configuration qui pourrait freiner l'élan actuel.

Un retour sur le premier "trou de cotation" à 2876 points constituerait un point d'entrée pour viser une relance graphique.



