Difficile de tenir les 2900 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 31/08/2018 | 14:55

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2860 PTS/ 2900 PTS



Cet après-midi seront dévoilés, à 15h45, l'indice PMI de Chicago et à 16h, l'indice de confiance de l'Université du Michigan.

Les futures annoncent un début de séance en légère baisse de 0.20%.



Techniquement, en données horaires, l'indice entame une phase de consolidation à court terme. Les cours devraient se positionner sur la moyenne mobile à 50 heures vers 2886/2890 points, avant de tenter de repartir à la hausse. Il faudrait un passage sous le gap des 2876 points pour intensifier les chances de baisse plus profonde.





L'indice élargi de Wall Street a connu une séance de repli (-0.44% à 2901 points), succédant à 4 séances de hausse. Les craintes sur le commerce mondial et les tensions sur les devises émergentes ont entraîné des prises de profits, consolidation légitime après plusieurs records historiques battus au cours de la semaine.Cet après-midi seront dévoilés, à 15h45, l'indice PMI de Chicago et à 16h, l'indice de confiance de l'Université du Michigan.Les futures annoncent un début de séance en légère baisse de 0.20%.Techniquement, en données horaires, l'indice entame une phase de consolidation à court terme. Les cours devraient se positionner sur la moyenne mobile à 50 heures vers 2886/2890 points, avant de tenter de repartir à la hausse. Il faudrait un passage sous le gap des 2876 points pour intensifier les chances de baisse plus profonde.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine